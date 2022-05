Giudice serie A, due turni a Kiyine del Venezia. Ammenda e squalifica per Colley

TORINO - Il Giudice Sportivo, in serie A ha squalificato dieci giocatori dopo le gare della trentasettesima giornata. Due turni di stop per Sofian Kiyine del Venezia, che e' stato fermato per comportamento antisportivo avendo "al 31/no del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con un calcio nelle parti intime un calciatore avversario". Un turno e ammenda di 10.000 euro per Colley della Sampdoria per espressione irriguardosa verso l'arbitro. Una giornata di stop invece per altri otto: Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke e Vacca (Venezia). Stangata sul Cagliari che ha ricevuto un'ammenda di 8.000 euro per un lancio di un fumogeno e di oggetti di varia natura in campo che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita per trenta secondi.