Serie A 2022/23: le 20 squadre, le date e le pause

Con la promozione del Monza dalla Serie B alla Serie A , è ora completo il quadro delle 20 squadre che giocheranno nel massimo campionato italiano nella prossima stagione, caratterizzata dal Mondiale in Qatar . Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Serie A 2022/23: dalle 20 formazioni partecipanti alle pause, da quando inizia a quando finisce.

Serie A 2022/23, le 20 squadre

Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, PISA, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese, Verona.

Serie A 2022/23, tutte le date

La Serie A 2022/2023 sarà caratterizzata dalla sosta autunnale per il Mondiale in Qatar. Il prossimo massimo campionato italiano inizierà il weekend del 13 e 14 agosto 2022 con il primo turno del girone di andata. Ad agosto ci saranno ben 4 giornate. La fine della Serie A 2022/23 è invece in programma il 4 giugno 2023.

Serie A 2022/23, tutte le pause

La prima sosta, dovuta agl impegni delle nazionali, sarà dal 19 al 27 settembre. Poi, ci sarà la pausa di quasi due mesi per il Mondiale in Qatar: la Serie A non si giocherà dal 14 novembre 2022 al 4 gennaio 2023.