Ufficiale, Milan-Inter di Supercoppa italiana si giocherà a Riyad

ROMA - Il 18 gennaio 2023 a Riyad, Arabia Saudita, verrà messa in palio la 35ª edizione della Supercoppa italiana tra Milan e Inter. È ufficiale, a renderlo noto la Lega di Serie A in un comunicato ufficiale in cui si legge anche che "l'orario d'inizio della gara sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali dell'evento". La sfida vedrà i campioni d'Italia di Pioli contendersi il trofeo con i vincitori della Coppa Italia di Inzaghi, i due ex Lazio ancora l'uno di fronte all'altro per un altro titolo, come accaduto nel finale dello scorso campionato quando si sono giocati fino all'ultimo lo scudetto.