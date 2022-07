Amichevoli: goleade Atalanta e Udinese, Verona 1-1 con la squadra B

ROMA - Quattro squadre di Serie A impegnate nella giornata di oggi in test amichevoli. Pareggio per 1-1 per Il Verona di Cioffi nel test in famiglia con la formazione B. L'Atalanta di Gasperini batte 10-0 la Rappresentativa Valli Bergamasche. In Austria Il Rapid Lienz è stato strapazzato dall'Udinese (11-0). La Cremonese di Alvini segna cinque gol al Paradiso Lugano.

Verona A-Verona B 1-1

Termina 1-1 il test in famiglia del Verona: un gol per parte (e per tempo), con il Verona "A" che passa in vantaggio ad inizio prima frazione con Djuric e il Verona "B" che trova la via del pareggio grazie a Lasagna, ad inizio ripresa. Queste le formazioni che si sono affontante a Mezzano

VERONA A (3-4-2-1): Berardi (da 1' st Boseggia); Coppola, Magnani, Amione; Faraoni, Tameze, Sulemana, Retsos; Barak, Rüegg; Djuric

VERONA B (3-4-2-1): Montipò (da 1' st Chiesa); Terracciano, Cetin, Ceccherini; Bragantini, Hongla, Ilic, Lazovic; Praszelik, Lasagna; Piccoli

Atalanta-Rappr. Valli Bergamasche 10-0

A Clusone l'Atalanta supera 10-0 la Rappresentativa Valli Bergamasche: ad aprire le danze della seconda amichevole dei nerazzurri è stato il nuovo arrivato dalla Salernitana Ederson al 9', poi, nella prima frazione chiusa sul 4-0 arriva la doppietta di Muriel inframezzata dalla rete di Zapata. Nella ripresa, doppiette per Boga e Malinovskyi, poi Cissè e Pasalic portano il punteggio in doppia cifra.

Questo lo schieramento iniziale di Gasperini: Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Zortea, Demiral, Okoli, Ruggeri; Scalvini, Ederson; Maehle, Koopmeiners, Muriel; Zapata. A disp. Rossi, Musso, Bertini, Palomino, Boga, Freuler, de Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Cissé.

Udinese-Rapid Lienz 11-0

A Lienz in Austria l'Udinese scene in campo per il primo test amichevole contro il Rapid Lienz. Dal 10' del primo tempo inizia la goleada dei friulani. Il vantaggio lo sigla Nestorovski, poi il nuovo rinforzo Lovric e il 2003 Cocetta firmano il 3-0. Doppietta al 26' con un missile per il centrocampista Lovric, poi 5-0 firmato da Deulofeu. Il primo tempo si chiude sul 6-0 con la firma di Pereyra. La doppietta di Arslan e la rete di Makengo portano il risultato sul 9-0. Il francesce poco dopo firma anche lui una doppietta portando l'Udinese sul 10-0. L apartita si chiude sul risultato di 11-0 grazie all'ultima rete di Success. Questo lo schieramento iniziale di Sottil: UDINESE (3-5-2): Padelli; Becao, Benkovic, Cocetta; Molina, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie; Nestorovski, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Abankwah, Guessand, Nuytinck, Ebosele, Soppy, Arslan, Battistella, Jajalo, Makengo, Pafundi, Palumbo, Ianesi, Success.

Cremonese-Paradiso Lugano 5-1

La Cremonese affronta la seconda amichevole pre-stagione contro il Paradiso Lugano. I grigiorossi di Alvini passano subito in vantaggio al 1' con Valeri. Il primo tempo si chiude così. Nella seconda frazione di gioco al 53' arriva l'inaspettato pareggio del Paradiso Lugano con Radu. Torna in vantaggio la Cremonese Nardi. Politic, Valzania e Strizzolo su rigore chiudono il match sul risultato di 5-1. Questo lo schieramento di Alvini: Cremonese (3-5-2): Radu (10’st Sarr); Sernicola (10’st Ravanelli), Chiriches (1’st Bianchetti), Vasquez (10’st Ndiaye); Baez (10’st Frey), Tenkorang (10s’t Acella), Castagnetti (10’st Bartolomei), Milanese (10’st Nardi), Valeri (10’st Valzania); Ciofani (10’st Strizzolo), Buonaiuto (10’st Politic).