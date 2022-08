Inter, Dumfries gela il Lecce al 95': 2-1 per Inzaghi, in gol anche Lukaku

LECCE - Un gol di Dumfries al 95' regala all'Inter il primo successo della stagione: la squadra di Inzaghi si impone 2-1 all'ultimo respiro contro il Lecce nel match del Via del Mare. Sono serviti solo 82 secondi a Romelu Lukaku per festeggiare al meglio il suo ritorno in serie A: è lui a regalare il vantaggio ai nerazzurri, sfruttando al meglio una torre di Darmian per battere da pochi passi di testa l'incolpevole Falcone. Dopo il momentaneo pareggio salentino realizzato dall'ex Zurigo Ceesay al 47', è l'esterno olandese subentrato nel secondo tempo a Darmian a firmare il definitivo 2-1 dei nerazzurri sugli sviluppi di un corner battuto da Barella. Esordio comunque positivo per i salentini di Baroni, che con una squadra completamente rimaneggiata rispetto all'anno scorso reggono bene l'impatto con i vice-campioni d'Italia al ritorno in serie A dopo due anni di purgatorio.

Lecce-Inter 1-2, tabellino e statistiche Inzaghi sceglie Dimarco nei tre, Ceesay guida l'attacco di Baroni Tandem Lukaku-Lautaro per Inzaghi, che schiera il centrocampo-tipo e in difesa preferisce Dimarco in luogo di Bastoni: sulle fasce Darmian e Gosens. Per l'esordio al Via del Mare Baroni sceglie invece il tridente Ceesay-Strefezza-Di Francesco, e schiera Cetin e Baschirotto al centro della difesa. Serie A, calendario e risultati Lampo di Lukaku dopo 82'', 1-0 Inter Lukaku ci mette ottantadue secondi a festeggiare il suo ritorno in serie A: bel pallone messo in mezzo dalla sinistra di Dimarco, Darmian fa la sponda per il belga che di testa batte Falcone: è 1-0 per l'Inter. Al 9' si fa vivo Calhanoglu con un tiro da fuori: conclusione troppo centrale e controllata in due tempi dal portiere salentino. Primo cambio del Lecce al 19': si fa male Cetin, dentro il neo-acquisto Blin. Gara che si innervosice al 30' dopo un brutto fallo di Baschirotto su Lautaro: i nerazzurri chiedono a gran voce il rosso, ma l'arbitro opta per il giallo. Al 38' arriva il primo affondo della squadra di Baroni: è Di Francesco a guadagnare spazio in area e a provare a sorprendere Handanovic: il suo rasoterra sul primo palo è però facile preda del portiere sloveno. Serie A, la classifica