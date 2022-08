Salernitana-Roma 0-1: Dybala titolare, ma la decide Cristante

SALERNO - Buona la prima per la Roma di José Mourinho , grande protagonista sul mercato e vittoriosa di misura (1-0) sul campo della Salernitana al debutto in campionato. A decidere il match dell'Arechi per non è stato Dybala (che ha calciato sul palo la palla del possibile raddoppio) nè un altro dei nuovi acquisti: di Cristante (al 33') la rete costata la sconfitta alla squadra di Davide Nicola , rimasto in granata dopo l'incredibile salvezza della passata stagione.

In avvio di gara Mourinho ' nasconde ' i nuovi arrivi tranne Dybala , schierato con Zaniolo alle spalle di Abraham nel 3-4-2-1 giallorosso, mentre in mediana c'è Cristante al fianco di capitan Pellegrini e a sinistra Spinazzola viene preferito a Zalewski ( in panchina con Matic e Wijnaldum ). Sull'altro fronte formazione completamente rinnovata per Nicola, che nel suo 3-5-2 si affida all'ex giallorosso Fazio in difesa e a Botheim davanti in coppia con Bonazzoli, mentre Candreva è titolare sulla corsia di sinistra e Ribery resta inizialmente fuori .

La sblocca Cristante

Il più reattivo a uscire dai blocchi di partenza è Zaniolo, che si mostra subito ispirato e già al 10' scalda i guantoni di Sepe. I campani provano a reagire con Bonazzoli, che con il destro testa i riflessi di Rui Patricio (18'), ma tremano ancora quando Dybala sfiora la traversa con una punizione a giro (23'). Subito dopo la 'Joya' ispira Zaniolo, che non inquadra la porta (25'). Al 28' Coulibaly si prende il giallo per fermare Pellegrini in mezzo al campo, la Roma continua ad attaccare e gli sforzi dei giallorossi vengono premiati al 33', quando il sinistro dal limite di Cristante viene deviato da Coulibaly e beffa Sepe. Il vantaggio galvanizza la squadra di Mourinho, mentre la Salernitana accumula cartellini (giallo anche a Gyomber e Kastanos) e trema ancora prima del riposo: ripartenza condotta da Zaniolo e palla per Dybala, che tutto solo davanti al portiere calcia sul palo (44'). L'ultima chance però è dei padroni di casa, ma il tiro a giro di Candreva viene deviato in corner.

Dentro Matic e Wijnaldum

Si va al riposo con la Roma avanti di un gol e dagli spogliatoi rientrano gli stessi ventidue, con Botheim che diventa subito il quarto ammonito tra i granata (46'). Nicola si gioca allora la carta Ribery (fuori Kastanos al 54') ma sono ancora i giallorossi a rendersi pericolosi con Dybala, che sul filtrante di Spinazzola incrocia troppo la conclusione e sfiora il palo (57'). E dopo un doppio cambio di Nicola (Valencia e Sambia per Botheim e Mazzocchi al 62') va a centimetri dal raddoppio anche Zaniolo: sinistro dal limite e palla fuori di un niente (67'). Mourinho comunque non si fida e le sue mosse sono 'conservative': dentro prima Matic al posto di Abraham per infoltire la mediana, dove il serbo fa sentire subito il suo peso (giallo al 72'), poi Wijnaldum per Zaniolo (79'). Nella Salernitana intanto è entrato Kristoffersen al posto di Coulibaly ma la Roma chiude ogni spazio, non rischia più fino al triplice fischio e trova anche il gol del raddoppio che viene però annullato a Wijnaldum, in fuorigioco sul passaggio di Dybala (sostituito da El Shaarawy nel finale). Finisce 1-0 per la squadra di Mourinho, che dopo il mercato pirotecnico può festeggiare anche sul campo con i primi tre punti del suo campionato.

