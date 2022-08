Verona-Napoli 2-5, il tabellino

VERONA - Il Napoli passa 5-2 sul campo del Verona. Era stata la squadra di Cioffi a portarsi in vantaggio per prima, ma prima dell'intervallo Kvaratskhelia e Osimhen portano avanti gli ospiti. Ad inizio secondo tempo arriva il pareggio di Henry, poi il Napoli dilaga con i gol di Zielinski, Lobotka e Politano: annullata al Var la sesta rete degli azzurri di Ounas per fallo di Zerbin su Montipò.