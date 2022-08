Serie A, le prime otto della scorsa stagione vittoriose al debutto: non era mai successo

Gol ed emozioni hanno caratterizzato la prima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A, che si è chiusa con la vittoria della Juventus sul Sassuolo per 3-0. A rendere memorabile questo debutto della nuova stagione sono anche due statistiche particolari. La prima è la totale assenza di pareggi, con la classifica divisa perfettamente a metà tra dieci squadre con tre punti e dieci con zero punti. La seconda, e più particolare, è invece la vittoria al debutto delle prime otto squadre della scorsa stagione (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta). Si tratta di una totale novità per il campionato italiano, con la statistica che è avvenuta per la prima volta nella storia della Serie A.