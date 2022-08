Juve, l'avversaria Samp: l'indimenticato Quagliarella, l'ex Audero e il pericolo Sabiri

TORINO - Il secondo appuntamento della Juventus in campionato è al Ferraris di Genova contro la Sampdoria, reduce dal ko interno all'esordio con l'Atalanta. I bianconeri, carichi di entusiasmo dopo la vittoria sul Sassuolo ma con qualche problema di formazione a causa di alcuni guai fisici, su tutti Di Maria e Pogba, cercano il bis. Occhio però alle insidie nella squadra di Giampaolo, per le quali la Juve sul proprio sito ha dedicato un focus. Osservati speciali i due ex Quagliarella e Audero, oltre a Sabiri.

Quagliarella "Maglia numero 27, fascia di capitano al braccio, 40 anni il prossimo 31 gennaio: Quagliarella è sempre il punto di riferimento dell’attacco della Sampdoria. I gol e le grandi prodezze di Fabio se le ricordano bene i tifosi della Juventus, avendo giocato a Torino quattro stagioni, dal 2010 al 2014, totalizzando 102 presenze e segnando 30 reti. Il primo gol bianconero, curiosamente, proprio contro la Sampdoria allo stadio Olimpico il 12 settembre 2010. L’ultimo invece il 18 dicembre 2013 nel 3-0 all’Avellino in Coppa Italia. In mezzo tante perle assortite e soprattutto 5 trofei, con in bacheca 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane", si legge sul sito bianconero.

Audero "I pali della squadra blucerchiata sono difesi da Emil Audero, portiere classe '97 sbocciato nel Settore Giovanile della Juventus. In maglia bianconera ha anche esordito in Serie A, il 27 maggio 2017 a Bologna. Dalla stagione successiva ha spiccato il volo verso altre squadre, prima indossando la casacca del Venezia e poi sbarcando a Genova nell’estate del 2018. Audero ha appena cominciato la sua quinta stagione in terra ligure, un’annata iniziata nel migliore dei modi perché in Coppa Italia, lo scorso 5 agosto contro la Reggina, a pochi minuti dal termine ha neutralizzato il rigore a Cicerelli, confermandosi un grande esperto sui tiri dagli 11 metri. Nella scorsa stagione infatti il penalty parato a Criscito nel Derby della Lanterna è stato fondamentale per la salvezza della squadra di Giampaolo", si legga ancora.