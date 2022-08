Bologna-Verona 1-1: Arnautovic ed Henry firmano il pari

Bologna-Verona, tabellino e statistiche

Arnautovic la sblocca, Henry pareggia

Il Verona parte fortissimo e dopo 27 secondi va vicinissimo al gol del vantaggio: Henry si avventa su un cross di Hongla e da sottomisura colpisce la traversa. Gli uomini di Mihajlovic rispondono colpo su colpo e dopo due occasioni fallite (una da Kasius, una da Arnautovic), sbloccano il risultato: al 21esimo Orsolini innesca Kasius, cross al centro e deviazione vincente di Arnautovic: secondo gol in campionato per l'attaccante del Bologna. Al 42' pareggio degli ospiti: Lazovic (tra i migliori), si invola sulla sinistra, cross al centro e stacco di testa vincente di Henry. L'ex attaccante del Venezia, un minuto dopo, rischia grosso: con un colpo di testa sbagliato fa partire un contropiede dei rossoblu, che Orsolini conclude con la rete del 2-1: ma l'arbitro, su segnalazione del Var, annulla per fuorigioco. Scampato il pericolo il Verona continua a spingere e nel recupero Ilic scalda i guanti di Skorupski con un bolide dalla distanza. Prima dell'intervallo Orsolini sfiora l'eurogol, calciando da centrocampo e tentando di battere Montipò, che era scivolato mentre cercava di appoggiare la sfera ad un compagno.

Serie A, il calendario

Orsolini lascia il Bologna in dieci

L'inizio di ripresa è scoppiettante: il Verona si rende subito pericoloso, con una deviazione ravvicinata di Tameze che termina di poco alta sopra la traversa. La risposta del Bologna non si fa attendere e Orsolini, con un bolide dalla distanza, impegna Montipò. Il numero uno gialloblu si ripete al ventesimo su un tentativo (velleitario) di Dominguez dal limite dell'area di rigore. Mihajlovic inserisce Lykogiannis e Vignato per Kasius e Soriano. Cioffi perde l'infortunato Faraoni e inserisce Terracciano. A dodici minuti dalla fine il Bologna resta in dieci: Orsolini tenta di stoppare una palla alta, ma alza troppo la gamba e colpisce Hongla; Marcenaro non ha dubbi ed estrae il rosso. Cioffi inserisce Veloso (al posto dell'ammonito Hongla) e prova ad alzare il baricentro della squadra. All'86esimo grande chance per Lasagna, che da due passi (su azione da corner), calcia al lato. Cioffi si gioca il tutto per tutto ed inserisce Djuric al posto di Henry. Ma l'occasione più nitida è per i padroni di casa, che in pieno recupero sfiorano il vantaggio con Lykogiannis.

Serie A, la classifica