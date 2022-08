Diretta Sampdoria-Juve ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Allegri non cerca alibi, anzi non ne vuole proprio e respinge l'allarmismo. Gli infortuni fanno parte della stagione e con gli uomini a disposizione la Juve può vincere anche in casa della Sampdoria, dopo l'esordio vincente col Sassuolo. Lo sa Max e lo ripete in conferenza stampa, ricordando che stasera al Ferraris ci sarà da soffrire, che sarà una partita difficile, ma che bisogna prendere i tre punti se si vuole cominciare a costruire per l'obiettivo: restare nelle prime quattro a novembre. Un passo alla volta, intanto c'è la Samp.