Roma-Cremonese 1-0: Smalling spinge Mourinho in vetta

ROMA - Seconda vittoria 'di corto muso' per la Roma di José Mourinho, che in un Olimpico strapieno supera la Cremonese con lo stesso risultato (1-0) che le aveva consentito di sbancare Salerno al debutto. Un successo pesante, che 'consola' parzialmente il tecnico portoghese per gli infortuni di Wijnaldum (alla vigilia) e di Zaniolo (alla fine del primo tempo) e che gli consente di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno. Secondo ko di fila invece per i grigiorossi di Massimiliano Alvini, che dopo la sconfitta incassata nel finale a Firenze anche nella Capitale dimostrano di potersi giocare le loro carte nella corsa alla salvezza.

Senza Wijnaldum, che sarà costretto a un lungo stop dopo la frattura alla tibia (prima del match i compagni hanno indossato una maglia con la scritta 'Forza Gini'), Mourinho lascia in panchina Matic e si affida ancora a Cristante in mezzo al campo. In attacco giocano Dybala e Zaniolo dietro a Abraham, unica punta del 3-4-2-1. Sull'altro fronte Alvini deve fare a meno di Castagnetti e dell'ex laziale Escalante, squalificato: è Zanimacchia a fare il treuartista alle spalle di Dessers e Okereke nel 3-4-1-2 dei grigiorossi.

Ritmi alti fin dall'avvio, con la Cremonese che decide di difendersi altissima ma rischia non appena la Roma riesce a superare la prima pressione. Come al 3' quando Zaniolo 'strappa' a metà campo e apre per Abraham, bravo poi a servire Pellegrini tutto solo sul secondo palo: il capitano calcia a colpo sicuro ma Radu è strepitoso nell'allungarsi per deviare in corner. Passano pochi minuti ed entra invece in scena Dybala: affondo a sinistra e cross basso per Abraham che a un metro dalla porta trova la provvidenziale deviazione di Valeri (8'). Si prosegue sullo stesso copione e al 19' c'è un'altra ripartenza micidiale della Roma: Dybala innesca Zaniolo che parte al galoppo e calcia dal limite, ma Radu respinge e si ripete poi sulla Joya che aveva seguito l'azione. E al 24' arriva la prima ammonizione del match: se la prende Aiwu, costretto al giallo dallo scatenato Zaniolo. Passata la tempesta però, la Cremonese inizia pian piano a prendere le misure ai giallorossi e ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio: prima con Valeri che manca la sfera a due passi dalla porta (36') e subito dopo con una rovesciata a fil di palo di Dessers su cross dalla destra di Ghiglione (37'). Il riposo è ormai alle porte ma il primo tempo si chiude con una doccia gelata per la Roma: Zaniolo (tra i migliori in campo) cade male dopo un contrasto con Lochoshvili, si infortuna alla spalla ed esce in barella lasciano il posto a El Shaarawy (45').