Fascetti: "Questa Juve non è da scudetto. Bel Torino con la Lazio”

TORINO - Ha giocato con la Juve e ha avuto modo di allenare il Toro. Eugenio Fascetti dalla sua Viareggio commenta le prime due giornata di campionato che hanno dato le prime indicazioni sul torneo. “ Contro la Lazio ho visto un buon Torino - afferma - è stata una gara difficile, i granata hanno tenuto bene il campo , ma la Lazio ha avuto più occasioni. Non so se hanno già recepito le richieste di Sarri, soprattutto a centrocampo dove l'unico ad essersi calato nella parte mi sembra Luis Alberto”.

La lotta per lo scudetto

“La Juventus contro la Sampdoria mi è sembrata vuota - sottolinea Fascetti - al di là dell’occasione di Cuadrado, nel primo tempo la prestazione è stata poca roba. Nella ripresa ha giocato per una ventina di minuti. Non credo che con questi uomini si possa vincere qualcosa, personalmente non mi sembra una squadra da Scudetto. In termini di organico, Inter e Milan hanno qualcosa in più delle altre. Subito dietro alle milanesi, ci sono Roma e Napoli: la squadra di Spalletti mi incuriosisce. Complimenti a chi ha scoperto Kvarastskhelia: non sta facendo rimpiangere Insigne”.