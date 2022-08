Diretta Lazio-Inter ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Alle ore 20.45, allo stadio Olimpico di Roma, si giocherà il big match tra Lazio e Inter. I biancocelesti, dopo il successo in rimonta all'esordio contro il Bologna, sono incappati nello 0-0 in casa del Torino. I nerazzurri, invece, sono a punteggio pieno grazie alla vittoria nel finale contro il Lecce (2-1) e al netto 3-0 in casa contro lo Spezia. La squadra di Sarri è chiamata a rispondere presente contro un'avversaria di alto livello prima della sfida nel turno infrasettimanale contro Sampdoria a Marassi. Lautaro e compagni, invece, dopo la trasferta romana, torneranno in campo già martedì per il match contro la Cremonese.