L'Atalanta espugna Verona: decide Koopmeiners. Salernitana show

L'Atalanta espugna il Bentegodi di Verona grazie ad un gran gol di Koopmeiners ad inizio ripresa. Gli uomini di Gasperini agganciano in classifica Torino, Lazio, Roma e Milan a quota sette. Tutto facile per la Salernitana, che batte 4-0 una deludente Sampdoria, grazie alle reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim.

A Bergamo decide Koopmeiners

Poche emozioni nel primo tempo. Gasperini affianca Lookman a Zapata, ma l'Atalanta fa fatica a creare occasioni e a prendere in mano il pallino del gioco. Il Verona si difende con ordine e prova a impensierire la retroguardia nerazzurra. Due le emozioni, tutte allo scadere della prima frazione: prima è Musso ad anticipare Lasagna, con un bell'intervento, poi è Lookman a calciare da buona posizione, trovando la respinta di Montipò. Gasperini inserisce Ederson e Muriel al posto di Soppy e Lookman. I cambi danno immediatamente una scossa ai nerazzurri, che al quarto passano in vantaggio: Koopmeiners lascia partire un bolide dalla distanza, che si infila alla sinistra di Montipò. La risposta del Verona è veemente: prima Tameze impegna Musso con un tiro dalla media distanza, poi Lazovic colpisce la traversa con una conclusione potente, deviata dal portiere nerazzurro. Il Verona attacca, l'Atalanta spreca due ripartenze (con i neo entrati Boga ed Ederson). A dieci minuti dallo scadere occasione per Lasagna, che da sottomisura non aggancia. Nel finale il Verona attacca, ma non incide: di Lazovic l'ultimo tentativo.

Verona-Atalanta, tabellino e statistiche