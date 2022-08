Diretta Sassuolo-Milan ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Dopo il 2-0 contro il Bologna firmato Leao-Giroud, il Milan alle 18.30 fa visita al Sassuolo nell'anticipo del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri tornano dunque al Mapei Stadium dove lo scorso 22 maggio hanno vinto ufficialmente il loro 19° scudetto. La squadra di Pioli, con sette punti in classifica, si piazza attualmente in vetta in compagnia di Napoli, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Prima della vittoria contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic, infatti, il Diavolo aveva superato 4-2 l'Udinese al debutto e pareggiato 1-1 al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. I neroverdi di Dionisi, invece, archiviato il ko per 3-0 all'esordio contro la Juve, hanno battuto di misura il Lecce prima del 2-2 in trasferta dell'ultimo turno contro lo Spezia.