Napoli-Lecce 1-1: Spalletti frena ancora, Colombo risponde a Elmas

NAPOLI - Il Napoli spinge e ci prova, ma contro il Lecce arriva il secondo pareggio consecutivo dopo quello contro la Fiorentina. Al Maradona la squadra di Spalletti si fa fermare sull'1-1. Sblocca la partita Elmas ma gli risponde poco dopo Colombo (che aveva sbagliato un rigore poco prima) con un fantastico tiro dalla distanza. Nella ripresa il Napoli le prova tutte per riportarsi in vantaggio ma la squadra di Baroni si chiude bene e conquista un ottimo punto. Spalletti sale così a 8 punti, a -1 dall'Inter e -2 dalla Roma in testa.

Napoli-Lecce, tabellino e statistiche

Le scelte di Spalletti e Baroni

Il Napoli torna al Maradona a caccia di riscatto e dei tre punti, dopo il pareggio nell'ultimo turno contro la Fiorentina. A sfidarlo il Lecce che contro l'Empoli ha conquistato il suo primo punto in campionato. Spalletti adopera dei cambi rispetto alla Fiorentina, con Ndombele che parte titolare accanto ad Anguissa e Politano, Raspadori ed Elmas a sostegno di Osimhen. Cambi anche per Baroni che in avanti presenta il tridente formato da Di Francesco, Colombo e Banda.

Elmas sblocca, Colombo risponde

Si parte con una lunga fase di possesso palla da parte del Napoli che dura fino ai primi 20 minuti, caratterizzati dalla totale assenza di occasioni. La svolta arriva al 21' con Politano che prova il sinistro a giro ma che viene fermato da Falcone. Subito ripartenza del Lecce con Di Francesco che prova ad anticipare Ndombele, costretto ad atterarlo in area: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta di Colombo che calcia centrale e segna, ma il rigore è da ripetere poiché l'arbitro non ha fischiato. Seconda battuta, Colombo stavolta tira a sinistra ma Meret ci arriva e para. Ripartenza immediata del Napoli, la palla arriva a Osimhen, passaggio per Politano che a sua volta serve Elmas che da posizione ravvicinata fa 1-0 al 26'. La squadra di Spalletti va in vantaggio subito dopo aver rischiato con il calcio di rigore concesso. Si infiamma la partita, con il Lecce che reagisce e si mette a caccia del pareggio. Il gol arriva già al 31' con Colombo che si fa perdonare per il rigore sbagliato con un meraviglioso sinistro dalla distanza da fermo su cui Meret non può nulla. Provano a reagire entrambe le squadre, sfiora il vantaggio il Lecce nel recupero con il colpo di testa di Baschirotto che sfiora la porta difesa da Meret. Il primo tempo si chiude così sull'1-1.

Il Napoli ci prova, il Lecce si chiude

Riparte meglio il Napoli, con Elmas che sfiora la doppietta al 49' con un colpo al volo parato però da Falcone. Spalletti prova a svoltare la partita con i cambi: fuori proprio l'autore del gol e dentro Kvaratskhelia. Si portano avanti gli azzurri mentre il Lecce arretra e si chiude nella sua area. Al 64' ci prova Ostigard dalla distanza, il suo tiro potente però sfiora la traversa. Assalto del Napoli: al 69' ci prova Osimhen di testa su cross di Politano con la palla che finisce a pochi centimetri dal lato, mentre al 71' è lo stesso Politano che prova il tiro ma finisce ancora di poco fuori. Nel finale Spalletti prova il tutto per tutto per trovare il gol del vantaggio, inserendo Simeone come seconda punta accanto a Osimhen. Altro brivido di Osimhen al 92', ma il suo colpo di testa finisce di nuovo alto. Il Napoli ci prova fino all'ultimo secondo ma è tutto inutile: finisce 1-1.