Diretta Atalanta-Torino ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

BERGAMO - Alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Torino si affrontano nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. La Dea di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria di misura del Bentegodi contro l'Hellas Verona firmata Koopmeiners, sono ancora imbattuti e vincendo aggancerebbero la Roma, al momento da sola in vetta alla classifica. Stessa situazione per i granata di Ivan Juric che, dopo la vittoria a Monza (2-1) e il pareggio interno contro la Lazio (0-0), nell'ultimo turno hanno superato, ancora stavolta in trasferta, 2-1 la Cremonese.