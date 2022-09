Diretta Cremonese-Sassuolo ore 12.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

CREMONA - Alle ore 12.30, allo stadio Zini la Cremonese ospita il Sassuolo nel primo lunch match del campionato. La squadra di Alvini è ancora a secco di punti e nonostante le buone prestazioni ha raccolto solo sconfitte contro Fiorentina (3-2), Roma (1-0), Torino (2-1) e Inter (3-1). Smuovere la classifica sarebbe dunque importante soprattutto per il morale. Di fronte ci sarà però una formazione in buona salute. I neroverdi di Dionisi, infatti, dopo la sconfitta all'esordio contro la Juve (3-0) sono riusciti a superare il Lecce di misura. Poi è arrivato il 2-2 in casa dello Spezia, infine gli emiliani sono riusciti a fermare sullo 0-0 i campioni d'Italia del Milan nel turno infrasettimanale.

Cremonese-Sassuolo: come vederla in tv e in streaming

Cremonese-Sassuolo, lunch match della 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 12.30 allo stadio Zini di Cremona e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Cremonese-Sassuolo

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Sarr, Saro, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola, Buonaiuto, Castagnetti, Baez, Milanese, Escalante, Quagliata, Di Carmine, Ciofani, Afena-Gyan, Tsadjout.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Ceide, Pinamonti, Kyriakopoulos. Allenatore: Dionisi.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ruan, Erlic, Henrique, Ayhan, Henrique, Harroui, Obiang, D’Andrea, Alvarez, Laurentiè.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

ASSISTENTI: Mastrodonato-Colarossi.

IV UOMO: Gariglio.

VAR: Mariani.

ASS. VAR: Cecconi.

Guarda Cremonese-Sassuolo su DAZN. Attiva ora!