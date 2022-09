La Roma crolla alla Dacia Arena, battuta 4-0 dall'Udinese

UDINE - La Roma perde la testa alla Dacia Arena, dove viene travolta dall'Udinese di Andrea Sottil che vince 4-0 (terzo successo di fila) e ora respira aria d'alta quota . Arrivata in Friuli da capolista, l'irriconoscibile squadra di Mourinho ritorna a casa con quattro gol incassati (ne aveva preso uno solo, in casa della Juve, nelle quattro sfide precedenti) e senza più la vetta della classifica , ora seconda a -1 da Napoli e Milan (in attesa dell'Atalanta) e agganciata a quota 10 punti dagli stessi bianconeri. Smarrita di un colpo quella solidità che l'aveva contraddistinta nel brillante avvio di stagione, i giallorossi dovranno ora raccogliere i cocci e reagire in vista del debutto in Europa League sul campo dei bulgari del Ludogorets .

Tre le novità nel 3-4-2-1 di Mourinho rispetto all'undici vittorioso sul Monza nel turno infrasettimanale: sulle fasce si rivedono Karsdorp e Spinazzola mentre al centro della difesa torna titolare Smalling al posto di Kumbulla , infortunato e ai box insieme a Wijnaldum, Zaniolo ed El Shaarawy. Tra i pali c'è sempre Rui Patricio con Mancini e Ibanez a completare la retroguardia, Cristante-Matic coppia in mediana e Abraham in attacco con Lorenzo Pellegrini e Dybala a supporto. Sull'altro fronte il solito 3-5-2 per Sottil che lascia Beto in panchina per affiancare in avanti Success a Deulofeu, mentre ai lati del regista Walace tocca ad Arslan e a Samardzic e in difesa trova spazio Perez insieme a Becao e Bijol, confermati come Silvestri tra i pali e Pereyra e Udogie sulle fasce.

Udogie ringrazia Karsdorp

Sembra buono l'approccio della Roma, con Abraham che innesca subito Dybala (sinistro a lato) e Cristante che sporca i guanti di Silvestri con un colpo di testa su punizione calciata dalla Joya. Eppure, al primo affondo, l'Udinese passa con la complicità di Karsdorp: sul cross dalla destra di Pereyra l'olandese appoggia la palla di petto al portiere, senza accorgersi però di Udogie che gli sbuca le spalle e si fionda sul pallone per scaraventarlo in rete. La reazione giallorossa è immediata ma Silvestri è bravo a salvarsi in corner sul sinistro di Dybala (14'), servito su calcio da fermo da Pellegrini. I friulani intanto perdono per infortunio il difensore Bijol (dentro Ebosse con Becao che va a fare il centrale) ma non stanno a guardare e su azione da corner Success sfiora il palo e il raddoppio di testa (27'), mentre Deulofeu non inquadra la porta punizione (21') e nemmeno con il destro dal limite (28'). Mira da rivedere dall'altra parte anche per Abraham, che calcia alto da buona posizione (36') come sopra la traversa finisce anche la palla colpita da Mancini di testa su punizione di Dybala (40'). È dell'Udinese comunque l'ultima occasione del primo tempo, con Rui Patricio però ben posizionato sul destro al volo di Pereyra (41'), e dopo le ammonizioni rimediate da Dybala (gioco pericoloso) e Mourinho (proteste) si va al riposo con la Roma sotto di un gol.

Crollo giallorosso

All'intervallo Mourinho lascia negli spogliatoi Cristante e Karsdorp, sostituiti da Belotti (con Pellegrini che arretra a centrocampo) e Celik che va subito giù in area dopo un contatto con Becao: proteste giallorosse ma per l'arbitro è tutto regolare. L'Udinese aspetta compatta, pronta a ripartire e a complicare ancora di più la serata della Roma arriva un altro errore individuale: stavolta è Rui Patricio a farsi sorprendere su un sinistro dalla distanza di Samardzic che al 56' fa 2-0. Ci si mette poi anche il palo a negare il gol a Mancini (colpo di testa al 60') con Matic che fallisce poi il tap-in. Sottil ha bisogno di forze fresche per difendere il doppio vantaggio e ne cambia tre tutti insieme: dentro Beto, Lovric e Makengo al posto di Success, Arslan e Samardzic (63'). Mourinho risponde sostituendo Mancini con Zalewski per passare a una sorta di 4-2-4 ma Rui Patricio non è impeccabile nemmeno sul sinistro di Pereyra, che al 75' cala il tris e spegne ogni velleità di rimonta giallorossa. Con il risultato ormai compromesso lo 'Special One' richiama in panchina anche Abraham (soccorso poco prima dallo staff medico per un problema alla spalla) e Pellegrini, dando spazio prima a Shomurodov e poi a Camara che fa il suo esordio poco dopo la quarta rete sfiorata da Makengo (80'). Il poker friulano però è solo rimandato e a calarlo all'82' è Lovric su assist di Pereyra, che si prende poi gli applausi del suo pubblico lasciando il posto a Ehizibue. Finisce 4-0, con la Dacia Arena in festa e la Roma che dovrà ora leccarsi le ferite e ragire in vista dell'Europa League.

