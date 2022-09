Diretta Torino-Lecce ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Alle ore 20.45 il Torino ospita il Lecce nel posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A. I granata cercano il riscatto dopo il ko per 3-1 in casa dell'Atalanta nel turno infrasettimanale. La squadra di Juric, prima della trasferta di Bergamo, aveva conquistato due vittorie esterne battendo, in entrambe le occasioni per 2-1, Monza e Cremonese, in mezzo lo 0-0 interno contro la Lazio. Stasera di fronte ci sarà la formazione salentina di Baroni che dopo le sconfitte nelle prime due contro Inter (2-1) e Sassuolo (1-0) ha collezionato i primi punti in classifica pareggiando per 1-1 contro Empoli e Napoli.