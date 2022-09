Juric ha la polmonite! Salta Toro-Lecce

TORINO - Ivan Juric fermato dalla polmonite! Il tecnico granata è ovviamente stato sottoposto al tampone, risultato negativo, ma si trova comunque a dover affrontare una patologia potenzialmente molto pericolosa. L’allenatore granata in questa fase deve pensare soltanto alla propria salute, seguendo quanto indicato dallo staff medico granata, ma ha trovato comunque il modo di far sentire la sua presenza. In queste ore che precedono la sfida contro il Lecce i contatti con il fidato e secondo Matteo Paro sono continui. Juric per un bel po’ di tempo non potrà essere presente al Filadelfia, oltreché alle partite: probabilmente dovrà saltare, oltre all’impegno contro i salentini, la trasferta di Milano contro l’Inter e il successivo appuntamento interno contro il Sassuolo. La speranza è di rivederlo in panchina alla ripresa, sabato 1° ottobre a Napoli. Da ricordare che durante il periodo nel Toro anche Giampaolo, a causa delle conseguenze del Covid, aveva dovuto affrontare una polmonite.