L'Atalanta batte il Monza e vola in vetta. 2-2 tra Salernitana e Empoli

ROMA - Vince l'Atalanta di Gasperini, attuale capolista in solitaria della Serie A con 13 punti, che espugna l'U-Power Stadium battendo il Monza 2-0 con la rete al debutto da titolare del giovane Hojlund al 57' e l'autogol di Marlon al 65'. Quinta sconfitta consecutiva per i brianzoli, ancora a secco di vittorie in campionato. Pari e spettacolo invece all'Arechi tra Salernitana e Empoli. Finisce 2-2. La formazione di Nicola va in svantaggio con la rete di Satriano al 31', ma pareggia i conti con Mazzocchi al 39' e completa la rimonta nella ripresa con la rete di Dia al 61'. Di Lammers, all'81', la firma sul 2-2 finale.

Pari e spettacolo all'Arechi: 2-2 tra Salernitana e Empoli All'Arechi Nicola scende in campo con un 3-4-3 con Gyomber, Fazio e Bronn a protezione di Sepe. A centrocampo parte Maggiore in cabina di regia coadiuvato da Lassana Coulibaly e Vilhena mentre sulle fasce giocano Mazzocchi a sinistra e Candreva a destra. In attacco ci sono Dia e Bonazzoli. L'Empoli di Paolo Zanetti invece si schiera con un 4-3-1-2. Tra i pali c'è Vicario. La coppia di centrali è composta da Ismajli e Luperto, con Stojanovic a destra e Parisi a sinistra. In mediana c'è Grassi, con Haas e Henderson ai suoi lati. Alle spalle del tandem offensivo composto da Lammers e Satriano, ecco Marko Pjaca. I toscani partono subito fortissimo e tra il 13' e il 18' creano due ottime occasioni da gol, con Lammers, la seconda su una pregevole giocata di Pjaca. L'avvio di partita frizzante della formazione toscana è l'anticamera del gol dell'1-0, col talento interista Satriano che al 31' sfugge alla difesa della Salernitana e insacca di testa l'assist di Henderson. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, di fatto, dopo una buona opportunità capitata a Vilhena, Mazzocchi rimette in parità il match con una serpentina tra ben tre avversari prima di depositare il pallone alle spalle di un incolpevole Vicario. A inizio ripresa (46') arriva subito una grande occasione per Mazzocchi, che spreca la ribattuta non perfetta di Vicario in area di rigore calciando alto sopra la traversa, dopo una buona iniziativa sulla fascia di Candreva. Per la seconda frazione di gioco Nicola decide di mandare in campo Piatek al posto di Bonazzoli, ma la tanto attesa rete del 2-1 arriva al 61' con la firma di Boulaye Dia, che dopo aver siglato il pareggio del Dell'Ara contro il Bologna si ripete insaccando con la coscia sul corner meraviglioso batutto da Vilhena. Al 71' Piatek sfiora anche il primo gol con la Salernitana, ma all'81' Lammers gela il pubblico di casa siglando il 2-2 finale. L'olandese vince un rimpallo al limite dell'area, calcia a rete e la sua conclusione viene deviata da Fazio, che finisce per spiazzare Sepe. Finisce 2-2 all'Arechi, con brivido finale per i padroni di casa causato ancora da Lammers, che lanciato in contropiede da Ekong non riesce a chiudere la partita. Salernitana-Empoli 2-2, tabellino e statistiche