Atalanta-Cremonese 1-1: Demiral illude Gasperini, Valeri pareggia

BERGAMO - L'Atalanta non va oltre il pareggio casalingo contro la Cremonese. I nerazzurri restano in vetta alla classifica, ma vengono raggiunti da Napoli e Milan a quota quattordici. Gli uomini di Gasperini sbloccano il risultato con Demiral ad un quarto d'ora dal termine, ma si lasciano raggiungere due minuti dopo da Valeri. Il tecnico nerazzurro ha tentato in ogni modo di superare la difesa della Cremonese, ma gli uomini di Alvinoi hanno mantenuto la concentrazione fino alla fine e si sono resi pericolosi.

Atalanta-Cremonese, tabellino e statistiche

Muriel sfiora il vantaggio

Gasperini rilancia la difesa a tre, con Hateboer e Soppy sugli esterni e Muriel al fianco di Lookman in attacco. Stesso modulo per Alvini, che si affida alla coppia Dessers-Okereke. Primo spunto per l'Atalanta: al sesto Muriel ruba palla, si invola e calcia dal limte, trovando la risposta di Radu. La Cremonese non sta a guardare e risponde colpo su colpo. Al quindicesimo Okoli si addormenta e lascia spazio ad Okoreke, che calcia a colpo sicuro, trovando la respinta in scivolata di Hateboer. Sulla ribattuta arriva Escalante che tira dal limite: Musso devia da campione in corner. Passano cinque minuti e i nerazzurri sfiorano il vantaggio: punizione di Muriel battuta corta per Koopmeiners, tiro di prima e miracolo di Radu, che respinge. Il match resta bello ed equilibrato: al 29' Sernicola sfiora la traversa con un destro insidioso; sul capovolgimento di fronte Muriel ri rende pericoloso con una conclusione che si perde a pochi centimetri dal palo. L'Atalanta prova ad alzare il ritmo e al 40' Lookman si libera dal limite dell'area: conclusione potente che sfiora il palo.

Serie A, il calendario

Valeri pareggia il gol di Demiral

La ripresa inizia con i nerazzurri più aggressivi: dopo undici minuti Gasperini inserisce Hojlund ed Ederson al posto di Muriel e Malinovsky. Alvini risponde con Zanimacchia per Escalante. Al 18' gol annullato a Koopmeiners:la punizione del centrocampista atalantino è deviata con un braccio da Okoli e spiazza Radu. L'arbitro Colombo, richiamato dal Var, ferma il gioco. Alvini corre ai ripari ed inserisce Ascacibar e Felix (all'esordio) per Pickel e Okereke. Ma la pressione atalantina è fortissima e ad un quarto d'ora dalla fine arriva il gol del vantaggio. L'Atalanta sfrutta ancora un calcio piazzato di Koopmeiners, che viene deviato in rete da un colpo di testa preciso di Demiral. Ma la gioia nerazzurra dura solo due minuti: Musso resinge a fatica un tiro dal limite di Ascacibar, sulla corta respinta si avventa Valeri che insacca il gol del pareggio. Primo gol in serie A per il terzino della Cremonese. Girandola di cambi nel finale: Gasperini inserisce Zortea e Maehle; Alvini Hendry e Ciofani. Partita viva ed equilibrata fino alla fine: Felix impensierisce Musso, poi è Okoli a fallire una buona chance: tiro respinto da Radu. E' l'ultima emozione della gara. L'Atalanta viene raggiunta da Napoli e Milan, mentre la Cremonese festeggia il secondo punto in campionato.

Serie A, la classifica