Juve-Salernitana, la moviola: ecco perché il 3-2 di Milik era regolare!

Al 4’ Piatek reclama il rigore per un contatto in area con Bremer, che rischia molto incrociando la corsa del polacco. L’arbitro Marcenaro, ben posizionato, lascia correre. Al 19’ la Salernitana passa in vantaggio con Candreva: rete convalidata soltanto dopo il controllo del Var, che ha voluto verificare l’assenza di tocchi di mano. Al 47’, dopo il controllo al Var, l’arbitro assegna il rigore alla Salernitana per il tocco di mano di Bremer. Al 47’ st Vilhena aggancia Alex Sandro in area: c’è il rigore per la Juventus. Al 50’ st Milik segna di testa, ma poi l’arbitro annulla il 3-2 dopo il controllo al Var punendo il tentativo di intervento di testa di Bonucci, giudicato in fuorigioco anche se da alcune immagini sembra esserci Candreva più indietro di tutti. Ma in ogni caso il movimento del capitano, che non tocca la palla, non interferisce sulle possibilità di Sepe di evitare il gol (da valutare anche la tirata di maglia subita dal centrale juventino). E quindi il 3-2 non era da annullare. Oltre al danno, la beffa: Milik, Cuadrado e Allegri espulsi.