Empoli-Roma 1-2: Dybala e Abraham trascinano Mourinho

EMPOLI - Grazie ai gol di Dybala e Abraham, la Roma espugna Empoli e guadagna tre punti importanti in classifica. I giallorossi superano Juventus, Lazio e Inter e agganciano l'Udinese a quota tredici punti. Ma la gara è stata tutt'altro che facile. Gli uomini di Zanetti avevano pareggiato a fine primo tempo con Bandinelli e hanno colpito due legni, con Satriano e Akpa Akpro. Nel finale, calcio di rigore fallito da Pellegrini ed Empoli in dieci per l'espulsione di Akpa Akpro.

Dybala porta avanti la Roma: Bandinelli pareggia

Mourinho conferma lo schieramento con Abraham punta centrale, e la coppia Pellegrini-Dybala alle sua spalle. A centrocampo Matic e Cristante in mezzo con Celik a destra e Spinazzola a sinistra. Nell'Empoli Pjaca si muove alle spalle della coppia Satriano-Lammers. La prima occasione è per i padroni di casa, con Lammers, che al terzo minuto calcia dal limite dell'area di rigore, sfiorando il palo alla destra di Rui Patricio. La Roma reagisce e al sesto minuto va vicinissima al gol, con Dybala che da due passi colpisce il palo a Vicario battuto. E' il preludio al gol, che arriva al sedicesimo: Dybala riceve palla dopo una corta respinta della difesa toscana e dal limite dell'area di rigore lascia partire una parabola micidiale che si insacca alle spalle di Vicario. L'Empoli reagisce e va subito vicino al pareggio: Satriano svetta su un cross di Marin e colpisce il palo alla destra di Rui Patricio. Al 25' Parisi crea lo scompiglio nella difesa giallorossa e mette al centro un pallone sul quale Satriano arriva in ritardo. L'Empioli si getta generosamente all'attacco, la Roma si copre e riparte. Al 29' Pellegrini sfiora l'eurogol, calciando debolmente, dopo essersi liberato con un colpo di tacco dalla marcatura di Luperto: Vicario blocca. Passa un minuto e Celik, servito da Dybala, calcia con forza dall'interno dell'area di rigore: il portiere dell'Empoli si supera e devia sopra la traversa. Sul corner, Cristante (lasciato solo sul primo palo), sfiora il raddoppio. Passato il pericolo, l'Empoli prova a mettere il naso fuori dalla propria metà campo: Pjaca si lbera e calcia dal limite, con la palla che si perde sul fondo. Un minuto più tardi arriva il gol del pareggio: Stojanovic mette al centro un pallone invitante sul quale Bandinelli, lasciato colpevolmente libero sul secondo palo, si avventa e schiaccia di testa alle spalle di Rui Patricio.

Abraham decide il match

Si riparte senza cambi. La Roma si rende subito pericolosa con un imperioso stacco di testa di Ibanez, che schiaccia verso la porta toscana un assist di Pellegrini; Parisi salva sul secondo palo a Vicario battuto. E' l'ultima giocata del terzino sinistro dell'Empoli, che lascia il posto a Cacace. I giallorossi partono forte, con Mourinho che da bordo campo incita ripetutamente i suoi: l'Empoli si difende e prova a ripartire in contropiede: al decimo Satriano si avventa su un assist di Marin e calcia sopra la traversa. Zanetti inserisce anche Akpa Akpro e Bajrami al posto di Pjaca e Haas. L'ex laziale si rende pericoloso a venti minuti dalla fine, servendo Satriano, che davanti a Rui Patricio calcia sul fondo. Campanello d'allarme per Mourinho, che richiama Belotti e Zaniolo (che si scaldavano da diversi minuti). Ma quando la gara di Abraham sembra sul punto di finire, il centravanti inglese entra in scena e segna il gol del raddoppio, inserendosi sull'assist di Dybala ed insaccando alle spalle di Vicario. I giallorossi spingono sulle ali dell'entusiasmo e a dodici minuti dalla fine Ibanez si procura un calcio di rigore con un'azione personale (fallo di Cacace): dal dischetto si presenta Pellegrini, che calcia sulla traversa e spreca l'occasione del 3-1. Mourinho inserisce Bove e Belotti (per Dybala e Abraham), Zanetti risponde con Grassi e Cambiaghi per Lammers e Marin. A sette minuti dalla fine grande chance per Akpa Akpro, che calcia dal limite dell'area e prende il palo. Passano pochi secondi e l'ex laziale si avventa su un cross di Bajrami e con il piede a martello prende Smalling: Marinelli, dopo una review al Var, estrae il cartellino rosso. L'Empoli resta in dieci e la Roma prova subito ad approfittarne; su assist di Celik, Bove calcia a colpo sicuro da due passi: miracolo di Vicario. Nel finale assalto dell'Empoli che sfiora il pareggio con Bandinelli. La Roma resiste e in contropiede sfiora il terzo gol con Belotti, fermato da un miracolo di Vicario. E' l'ultima emozione della sfida. La Roma espugna Empoli.

