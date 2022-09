Arbitri: Banti confermato al VAR dopo Juve-Salernitana!

ROMA - Juve-Salernitana? Come annunciato, tutto come se nulla fosse accaduto almeno per quanto riguarda le designazioni arbitrali. Nei comunicati dell'AIA che riportano le decisioni sulle squadre di arbitri del prossimo turno compare sia il nome di Marcenaro, direttore di gara allo Stadium domenica sera, che quello di Banti, responsabile VAR della sfida. Per il primo un turno da quarto uomo a Firenze per Fiorentina-Verona, mentre il secondo viene addirittura confermato al VAR in una sfida importantissima in Serie B, il big match tra Cagliari e Bari. Una conferma da parte di Rocchi che lascia spiazzati, per non dire altro, visto e considerato l'errore clamoroso commesso (che il presidente della Figc ha definito un errore ma senza alcuno sbaglio).