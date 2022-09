Milan-Napoli 1-2: Politano e Simeone, Spalletti in vetta

MILANO - Il duello per la vetta lo vince il Napoli che fa festa a San Siro , nella casa del Milan, battuto 2-1 dopo una bellissima partita. Politano apre su rigore (fallo di Dest su Kvara, immarcabile), poi Giroud pareggia ma Simeone , subentrato al posto di Raspadori, incorna di testa come faceva il padre Diego il 2-1 che vale i tre punti per Spalletti, in testa alla classifica a 17 insieme all'Atalanta prima della sosta. Per i rossoneri, che comunque hanno offerto un'ottima prestazione giocando il solito calcio fatto di qualità e grande produzione offensiva, è la prima sconfitta stagionale.

Le scelte di Pioli e Spalletti senza Leao e Osimhen

I grandi assenti a San Siro sono Leao e Osimhen. Pioli ripropone Kjaer in coppia con Tomori per la seconda partita di fila e sulla trequarti lancia, alle spalle di Giroud, Krunic con De Ketelaere e Saelemaekers. Nel Napoli Raspadori è preferito a Simeone e guida l'attacco di Spalletti (squalificato, in panchina c'è il vice Domenichini), che si affida ai soliti con Politano e Kvaratskhelia esterni offensivi.

Traversa di Giroud, Kvara fa ammonire mezza difesa

Il primo sussulto lo crea Giroud che in area ha un guizzo che sembra vincente, ma Meret si esalta e devia sulla traversa. La partita è intensa, si lotta e corre tanto. Il Milan coinvolge nel suo schema d'attacco tutti i suoi uomini offensivi, mentre nel Napoli è Kvaratskhelia a prendersi la scena: punta e dribbla, il fascino di San Siro non lo inibisce, anzi lo gasa, Kjaer prova a fermarlo ma si becca il giallo. Mancano i tiri però, il georgiano lavora molto bene ma Maignan rischia solo sul colpo di testa di Politano, servito da Zielinski. Dall'altra parte è ancora Meret a opporsi, stavolta sull'incornata di Krunic. Nel finale di primo tempo Kvara incanta con un colpo di tacco, che non trova compagni in area, e poi fa ammonire anche Calabria. Davvero incontenibile.

Dest entra e fa rigore su Kvaratskhelia: 1-0 di Politano

La svolta arriva ad inizio secondo tempo. Pioli rientra con Dest per Calabria e Kalulu per Kjaer, fuori gli ammoniti per cautelarsi, ma il terzino ex Barça al primo uno contro uno con Kvara va in tilt e stende in area l'esterno azzurro. Il Var interviene, è rigore. Dal dischetto Politano batte col brivido Maignan, che per poco non para, 1-0 Napoli (55'). San Siro sprona il Milan alla reazione, mentre Pioli scuote i suoi con i cambi: fuori Krunic e Saelemaekers, dentro Messias e Brahim Diaz. Spalletti invece si gioca Zerbin e Simeone per Politano (ko per un colpo alla caviglia) e Raspadori.

Giroud pareggia, ma Simeone incorna il 2-1

Dopo la chance per Messias - parata di Meret dopo la bellissima giocata di De Ketelaere -, proprio Zerbin si perde la fuga di Theo Hernandez, che va al cross per Giroud, puntuale e preciso nel girare in rete il pallone del pareggio al 69'. Che dura poco: al 78' il traversone tagliato di Mario Rui ha i giri giusti, Simeone prende il tempo a Tomori e con un gran colpo di testa in torsione beffa Maignan, firmando il nuovo sorpasso. Il Milan si rituffa in avanti e all'86' ha un'occasione clamorosa con Kalulu, che calcia a botta sicura sulla traversa. Adli, Ndombele, Elmas e Olivera sono gli ultimi ad entrare in campo. Nei minuti finali non accade altro, il Napoli controlla e si difende portando a casa la vittoria e tenendo il primato in classifica insieme all'Atalanta.