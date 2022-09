Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna in serie A

TORINO - Maria Sole Ferrieri Caputi è pronta al suo esordio ufficiale in serie A: il designatore arbitrale Rocchi avrebbe scelto il prossimo turno di campionato per il 'battesimo' della 32enne di Livorno, che diventerebbe così la prima donna arbitro a dirigere un match di massimo campionato italiano. La gara prescelta dovrebbe essere Sassuolo-Salernitana, con Verona-Udinese in alternativa. Rocchi aveva indicato una data posteriore rispetto a quella scelta, ma la convocazione di Ferrieri Caputi, voluta da Pierluigi Collina, per il Mondiale U17 in India (11-30 ottobre) avrebbe fatto cambiare i piani al designatore. Nel palmares del fischietto toscano, sinora, 23 gare in C, 3 in serie B e una coppa Italia.