Tutte le probabili formazioni dell'8° turno di Serie A

La Serie A torna in campo dopo la pausa per le nazionali e si parte subito alla grande. Ad aprire il turno sarà la sfida del Maradona tra il Napoli capolista, reduce dal 2-1 al Meazza contro il Milan, e il Torino. Alle 18 tutta l'attenzione si sposta sul big match dell'8ª giornata, quello tra Inter e Roma. Sia la squadra di Inzaghi che quella di Mourinho hanno perso nell'ultimo turno: i primi a Udine (3-1), i secondi in casa contro l'Atalanta (1-0). Alle 20.45 il Milan cerca il riscatto dopo il ko contro il Napoli nella sfida all'Empoli al Castellani (nei 14 precedenti in Serie A giocati in Toscana i rossoneri non hanno mai perso: 7 vittorie e altrettanti pareggi). Il lunch match di giornata è Lazio-Spezia, mentre sono tre le partite in programma domenica alle 15: Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza e Sassuolo-Salernitana. Alle 18 scende in campo l'altra capolista, l'Atalanta, che al Gewiss Stadium ospita la Fiorentina, mentre in serata la Juve se la vedrà contro il Bologna di Thiago Motta. Lunedì alle 20.45, al Marcantonio Bentegodi, Verona e Udinese chiuderanno il programma dell'8ª giornata.