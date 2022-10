Inter-Roma 1-2: Dybala segna, Inzaghi affonda e traballa

MILANO - La Roma espugna uno stadio San Siro tutto esaurito, battendo 2-1 in rimonta l'Inter grazie alle reti di Dybala e Smalling dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro di Dimarco. La squadra di Mourinho, grande ex dell'incontro e assente in panchina per squalifica (al suo posto Foti), dopo la sosta per le nazionali riparte con una fantastica vittoria sul campo dei nerazzurri, conquistando il quinto successo in campionato, agganciando l'Udinese a quota 16 punti nella classifica di Serie A e rilanciando le sue ambizioni. A decidere la sfida, secondo anticipo dell'ottavo turno, è la rete di Smalling nella ripresa dopo l'1-1 del primo tempo caratterizzato dal gol annullato a Dzeko per fuorigioco, dalla rete di Dimarco che sblocca l'incontro e dal pareggio di Dybala. L'argentino ex Juve si conferma bestia nera dei nerazzurri con il quarto gol segnato negli ultimi 5 precedenti in campionato. Per l'Inter invece si tratta del secondo ko consecutivo dopo la disfatta di Udine prima della sosta e della quarta sconfitta su otto giornate (quinta su 10 partite considerando anche la Champions): la formazione di Simone Inzaghi, che ora traballa, resta ferma in settima posizione con 12 punti e può essere superata in classifica dalla Juve, che è a quota 10 ed è impegnata in casa contro il Bologna.