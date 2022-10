Serie A, gli arbitri della nona giornata: Orsato per Milan-Juve

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della nona giornata del campionato di Serie A. Il turno sarà aperto, sabato alle 15, da Sassuolo-Inter, diretta da Sozza. Subito dopo, alle 18, scende in campo la Juventus, in casa del Milan: l'incontro è stato affidato a Orsato. Lunch match domenicale invece per il Torino, che alle 12.30 ospita l'Empoli: dirige Fourneau.