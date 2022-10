Diretta Bologna-Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - Sarà lo stadio 'Renato Dall'Ara' il teatro della sfida tra i padroni di casa del Bologna e la Sampdoria, valida per la 9ª giornata di Serie A. I rossoblù di Thiago Motta sono reduci dalla sconfitta subita a Torino contro la Juventus e vogliono risalire la china: i 3 punti tra le mura amiche mancano infatti dallo scorso 11 settembre quando l'allora squadra di Mihajlovic vinse 2-1, in rimonta, contro la Fiorentina. I rossoblù se la vedranno contro una Sampdoria in difficoltà e sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore, Dejan Stankovic: i blucerchiati, relegati all'ultimo posto in classifica con soli 2 punti, sono alla ricerca del primo successo in questo campionato. L'obiettivo immediato per l'ex allenatore della Stella Rossa è uno soltanto: cambiare marcia e spirito.