Milan-Juve, Vlahovic e il tabù San Siro da sfatare

MILANO - Il confronto di San Siro tra Milan e Juventus, oltre a rappresentare un esame importante per entrambe le squadre, è una sfida che porta con sé alcune statistiche curiose. I rossoneri (2) e i bianconeri (4) sono infatti due delle tre squadre ad aver perso meno partite di Serie A in questo 2022 insieme al Napoli (3). Inoltre, proprio contro gli azzurri di Spalletti, gli uomini di Pioli hanno perso l'ultima gara giocata al Meazza dopo una striscia di ben 6 successi consecutivi. L'ultima volta che i Campioni d'Italia in carica hanno perso due partite di fila in casa risale al settembre del 2019, contro Inter e Fiorentina, quando alla guida della squadra c'era ancora Marco Giampaolo.