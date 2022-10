Diretta Milan-Juve ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Senza Di Maria squalificato, la Juve si presenta a San Siro sfidando il Milan con i suoi due bomber, Vlahovic e Milik. I due vengono riproposti insieme dopo le ottime sensazioni e una rete a testa contro il Bologna. Il polacco non è ancora al meglio, ma stringe i denti: entrambi cercano il primo gol a San Siro. Per quanto riguarda i rossoneri, Pioli si affida come sempre alla sua catena sinistra, con la coppia meraviglia composta da Theo Hernandez e Leao: i due si conoscono a memoria ormai per tempi di inserimento e capacità di dialogo.