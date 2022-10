Milan-Juve, la gioia di Pioli: "Siamo stati più squadra"

MILANO - Dopo la sconfitta sul campo del Chelsea, Stefano Pioli si gode il riscatto del suo Milan. I rossoneri hanno battuto la Juventus, rilanciandosi in campionato. "Oggi è stata una partita di una intensità elevata. Nei primi venti minuti abbiamo sbagliato tanto, ma mi è piaciuto lo spirito. Nel primo tempo abbiamo messo energia ed intensità. Noi cerchiamo di stressare gli avversari e costringerli all'errore. Ed è quello che ci è mancato a Londra. Oggi la squadra è stata determinata e vogliosa. Un pò per riscattare la sconfitta di Londra, un pò perchè la gara di oggi era importante".

"Abbiamo messo in difficoltà la difesa della Juve"

Il tecnico dei rossoneri esalta lo spirito evidenziato dai suoi calciatori. "Siamo stati più squadra e abbiamo lavorato tanto insieme. E' quello che dobbiamo fare in ogni gara. E' chiaro che le assenze di Messias e Saelemaekers ci tolgono due calciatori che amano giocare con i piedi sulla linea di fondo. Cercavamo più sostanza in mezzo. Abbiamo tenuto bene il campo e trovato l'ampiezza necessaria per mettere in difficoltà la difesa della Juventus".

Tomori e Diaz: "Siamo una squadra unita"

A sbloccare il risultato è stato Tomori, con una rete realizzata a fine primo tempo: "Il gol? Ci abbiamo lavorato in allenamento, anche se ho avuto un po' di fortuna. Sono felice per la rete, per la vittoria e il clean sheet. Ogni partita è importante, la cosa che conta sono i tre punti", ha dichiarato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. "Cancellato il Chelsea? Si, abbiamo un'altra partita contro di loro ma sul campo vogliamo dare di più per provare a vincere". La rete del raddoppio è stata invece siglata da Brahim Diaz: "Siamo una squadra unita, lavoriamo tutti l' uno per l'altro e io dove mi mette il mister gioco". Lo spagnolo e Tomori hanno punito i bianconeri come nel 2021 a Torino. "Non lo so, forse è il destino. Ma l'importante è aver vinto e portato a casa i tre punti. Dopo il Chelsea volevamo fare questa partita anche per i tifosi".