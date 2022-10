Diretta Torino-Empoli ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Vincere e lasciarsi alle spalle un periodo complicato. È questo il diktat in casa Torino in vista del lunch match della 9ª giornata in programma alle 12.30 all'Olimpico Grande Torino contro l'Empoli. I granata di Ivan Juric, dopo un avvio di campionato molto convincente - 10 punti nelle prime cinque giornate - sembrano aver tirato il freno a mano e hanno perso le ultime tre: Inter e Sassuolo di misura e 3-1 al Maradona contro il Napoli. Vincere, poi, sarebbe molto importante anche in vista del derby contro la Juve della prossima settimana. I toscani di Paolo Zanetti, invece, nell'ultimo turno sono caduti nel finale contro il Milan dopo aver pareggiato la gara nel recupero con una punizione di Bajrami. L'unica vittoria fin qui in campionato è arrivata in trasferta, sul campo del Bologna. Un dato statistico, però, fa riflettere: il Torino è la squadra contro cui l’Empoli è rimasto imbattuto in più sfide di Serie A: 16 su 20, grazie a sette vittorie e nove pareggi.