Torino-Empoli, Sanabria e quei rossi che diventano gialli

Probabilmente non era mai successo, dacché esiste il Var, che lo stesso giocatore - nel breve volgere di un mese - venisse due volte espulso e due volte riammesso in campo nel giro dei pochi minuti necessari a rivedere l'azione al monitor di bordocampo. Si tratta del granata Sanabria: il 10 settembre scorso, a San Siro nel corso di Inter-Torino, al 6' della ripresa fu espulso direttamente dall'arbitro Ayroldi per una sbracciata in elevazione di cui aveva fatto le spese Calhanoglu. La decisione apparve subito esageratamente severa, infatti l'arbitro se la rimangiò in fretta, una volta richiamato al Var.