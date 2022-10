Diretta Roma-Lecce ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ROMA - Archiviato il ko contro il Betis Siviglia (2-1) in Europa League, la Roma si rituffa nel campionato e alle 20.45 ospita all'Olimpico il Lecce. I giallorossi di José Mourinho devono ripartire dalla vittoria in rimonta per 2-1 conquistata al Meazza contro l'Inter sabato scorso nell'ultima giornata di Serie A. Di fronte ci saranno i salentini guidati da Marco Baroni, reduci da tre risultati utili consecutivi, l'ultimo il pareggio per 1-1 al Via del Mare contro la Cremonese. Per i capitolini, una vittoria oggi rappresenterebbe, oltre che un passo importante in classifica, una spinta in vista della sfida di ritorno contro gli spagnoli in programma giovedì a Siviglia.