Torino-Juventus, le ultime: Ricci con la febbre. Paredes in dubbio

"Forse non potrò contare né su Sanabria, né su Pellegri, né su Ricci", annunciava ieri mattina Juric, in conferenza. "Sanabria ha un affaticamento muscolare, Pellegri in questa settimana ha sentito fastidio a una cicatrice frutto di un problema muscolare degli anni scorsi, mentre Ricci è reduce dalla febbre". Nuovi guai per il Torino, dunque, proprio quando il tecnico croato aveva ritrovato una rosa al completo: contro l’Empoli. Nell’allenamento di ieri pomeriggio solo Pellegri è tornato a lavorare con i compagni, per cui dovrebbe poter andare in panchina. Difficilmente sarà rischiato da titolare. Stamane, in ogni caso, lui e Sanabria effettueranno ancora un provino. Juric spera di recuperare entrambi almeno per la panchina. Come Ricci, se sarà finalmente sfebbrato e un minimo... tonico. Insomma, squadra da smontare e rimontare. Se davvero Juric dovrà fare a meno di entrambi gli attaccanti, si può prefigurare lo spostamento di Vlasic a falso nueve (così è stato provato in allenamento), con sulla trequarti Miranchuk ("sa collegare molto bene la mediana e l’attacco, non vorrei spostarlo da quella posizione", ha detto Juric) e Radonijic o Karamoh. Una variabile a sorpresa potrebbe essere l’utilizzo del giovane Seck da falso nueve. In mediana, favorito dunque Linetty, in coppia con Lukic.