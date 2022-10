Torino-Juve, la moviola derby: gol Vlahovic regolare. Lazaro, il rigore non c'è

Direzione di gara tutto sommato tranquilla, soprattutto rispetto alla tradizione più e meno recente dei derby della Mole, per il fischietto romano Maurizio Mariani. Nessuna sbavatura in occasione degli episodi chiave della stracittadina, pochi e nitidi. Regolare, innanzitutto, il gol-partita siglato da Vlahovic al 29’ della ripresa: sulla spizzata di testa a centro area di Danilo, infatti, è Pellegri a tenere in gioco l’accorrente punta bianconera. Pochi minuti prima, invece, timide proteste granata per un leggero body-check di McKennie ai danni di Lazaro nell’area di rigore bianconera: troppo poco per pensare di concedere la massima punizione. Manca, tutt’al più, un’ammonizione a Cuadrado per un fallo tattico a metà campo, alla mezz’ora del primo tempo, su Miranchuk che stava scappando via.