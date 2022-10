Diretta Sampdoria-Roma ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Mourinho e Stankovic, dopo aver vissuto insieme il Triplete con l’Inter, questa sera si ritroveranno l’uno di fronte all’altro nel primo dei due match del Monday Night di Serie A per chiudere la 10ª giornata tra Sampdoria e Roma. Lo "Special One" si affiderà a Zaniolo, ottava partita da titolare e alla ricerca del primo gol in stagione, per cercare di strappare 3 punti che vorrebbero dire rimanere in scia (-4) al vertice della classifica in attesa del big-match contro il Napoli. I giallorossi però dovranno fronteggiare l'entusiasmo portato da "Deki" sulla panchina della Sampdoria che cerca il 1° successo in capionato per uscire dalla complicata situazione di classifica.