Serie A, gli arbitri dell'undicesima giornata: Irrati per un big match

TORINO - Sono state rese note, tramite il sito dell'AIA, le designazioni arbitrali di Serie A per l'undicesima giornata di Serie A. L'anticipo del venerdì Juventus-Empoli sarà diretto da Fabbri. Irrati arbitrerà il big-match Roma-Napoli, in programma domenica sera. Udinese-Torino assegnata a Marchetti, Atalanta-Lazio affidata ad Abisso, c'è Valeri per Fiorentina-Inter. Milan-Monza a Marinelli, Ecco nel dettaglio il quadro completo: