Juventus-Empoli, arbitro Fabbri: i precedenti con i bianconeri. Nasca al Var

TORINO - Sarà Micheal Fabbri il direttore di gara del prossimo impegno di campionato della Juve contro l'Empoli. Una sfida importante per la formazione di Allegri che attende allo Stadium il gruppo di Zanetti alla ricerca di punti preziosi per la salvezza nel massimo campionato. L'arbitro della sezione di Ravenna sarà supportato dagli assistenti Del Giovane e Lombardo, il quarto ufficiale di gara Camplone con Nasca e Ranghetti alla Var.

Juve, i precedenti con Fabbri

Le strade tra il direttore di gara emiliano e la Juve si sono incrociate per 8 volte in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il bottino dei bianconeri con il 38enne di Faenza è di 6 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, quella del 2019 all'Olimpico contro la Lazio con Sarri in panchina. Negli altri match sempre 3 punti (compreso il successo nella semifinale di Coppa contro l'Atalanta) e solo due frenate con il Crotone nel 2018 e nel derby contro il Torino dell'aprile 2021. Il bilancio dei cartellini dice che la Juve con Fabbri ha ricevuto 19 ammonizioni, 1 espulsione e 1 rigore, mentre sono stati assegnati alle formazioni avversarie 21 cartellini gialli e 1 penalty senza nessun cartellino rosso.

Juve-Empoli, Nasca al Var

Ad assistere Fabbri con la tecnologia ci sarà Luigi Nasca reintegrato dall'Aia dopo l'episodio del gol di Acerbi in Spezia-Lazio della scorsa stagione. Il clamoroso errore del Picco con l'arbitro Pairetto che non ha aspettato la verifica al video dell'allineamento difensivo ligure e la mancanza di comunicazione tempestiva e precisa tra terna arbitrale e sala Var aveva portato il designatore Rocchi alla sospensione fino alla fine della scorsa stagione. Ora Nasca avrà una nuova chance in Juve-Empoli.