Diretta Juventus-Empoli ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Ad aprire l'11ª giornata del campionato di Serie A sarà Juventus-Empoli. I bianconeri di Massimiliano Allegri, tornati alla vittoria nel derby grazie all'1-0 firmato Vlahovic, cercano continuità per recuperare un po' di terreno dalle prima della classe prima dello stop per il Mondiale di Qatar 2022 (20 novembre-18 dicembre). Anche i toscani di Paolo Zanetti hanno vinto nell'ultimo turno, superando, anch'essi di misura, il Monza in un'importante sfida salvezza. L'Empoli, grazie al gol vittoria di Haas contro i brianzoli, sale così a 11 punti in classifica, gli stessi del Torino, occupando così la decima posizione. La Juventus è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro l’Empoli in Serie A (15V, 2N), segnando 39 gol (2.2 di media) e registrando ben 11 clean sheet nel periodo. I toscani, invece, dopo una striscia di 11 sconfitte e un pareggio nelle prime 12 trasferte contro la Vecchia Signora nel massimo campionato, hanno vinto l’ultimo match in trasferta: 0-1 il 28 agosto 2021 grazie al gol di Leonardo Mancuso.