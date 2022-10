Diretta Fiorentina-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FIRENZE - L'Inter di Simone Inzaghi si prepara per la sfida di stasera al Franchi, contro una Fiorentina che fuori casa fatica, ma che fra le mura amiche ha raccolto 8 dei suoi 10 punti in classifica. Poi ci saranno nell'ordine Juventus e Atalanta. Insomma, tutto fuorché una passeggiata: "Firenze - ha spiegato l'allenatore - è una trasferta difficile per tutti, questa settimana abbiamo avuto qualche giorno in più per preparare la partita, andiamo ad affrontare fiduciosi questa partita. Quanto aiuterebbe uscire dal Franchi con un punteggio positivo? I risultati portano autostima e di conseguenza le vittorie sono importantissime. Sappiamo che da qui alla sosta abbiamo una serie di gare tutte difficili; ogni tre giorni saremo sotto pressione, però dovremo cercare di affrontarle una alla volta con tantissima testa come abbiamo fatto ultimamente". Punta sull'ambiente invece l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: "La spinta del nostro pubblico ci darà forza e carica, faremo di tutto per festeggiare assieme a fine gara, in casa siamo capaci di giocare partite di qualità".