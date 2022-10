Bufera a Firenze: aiutini all’Inter, caos spogliatoi, Commisso chiede le scuse di Zhang!

Fiorentina-Inter, parapiglia, scontri sugli spalti e negli spogliatoi: la versione dell'Inter

Al triplice fischio, infatti, si è creato un parapiglia sul rettangolo di gioco, con Italiano e i suoi calciatori furiosi per un fallo di Dzeko su Milenkovic nell'avvio dell'azione che ha portato al 4-3 finale (i viola si erano anche lamentati per la mancata espulsione di Dimarco in occasione del rigore su Bonaventura). Scontri anche sugli spalti, dove tifosi nerazzurri e viola sono stati protagonisti di varie colluttazioni. Un finale, insomma, che ha poco a vedere con la girandola di emozioni fornita dalle due squadre. Ma non è finita qui, perché l'Inter ha fatto sapere che i suoi dirigenti sono stati aggrediti verbalmente sulle tribune del Franchi in coda al match dalla dirigenza viola e, stando sempre alla versione nerazzurra, alcuni dirigenti della Fiorentina si sarebbero scagliati con forza contro la porta degli spogliatoi degli ospiti, colpendola con dei pugni.