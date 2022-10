Diretta Napoli-Sassuolo ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Il Napoli di Spalletti vuole continuare a stupire, senza fermarsi. L'obiettivo è battere tutti i record, scrivendo ancora la storia davanti ai propri tifosi. Saranno 50mila gli spettatori presenti al Diego Maradona per il match di oggi contro il Sassuolo, per trascinare la squadra verso il quindicesimo risultato utile consecutivo in campionato, che ad oggi rimane la striscia aperta più lunga tra i club di Serie A.