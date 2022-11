Diretta Spezia-Udinese ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Dopo il ko allo di San Siro, terzo consecutivo, lo Spezia riparte dal match casalingo contro l'Udinese per tornare a cercare i tre punti in campionato. Gotti affronta il suo passato in un incontro delicatissimo in chiave salvezza per i liguri. Dall'altra parte, l'Udinese di Sottil vuole riconquistare un successo che, dopo l'ottima partenza, manca da ben 5 giornate. Insomma una battaglia senza esclusione di colpi con il tecnico dei padroni di casa che avverte: "Giochiamo bene, ma poi ci sono momenti i n cui ci perdiamo", l'allenatore dei friulani spera invece di recuperare tutti al 100% in vista del fischio d'inizio.