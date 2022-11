Diretta Torino-Sampdoria ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Il Torino prova a ripartire contro la Sampdoria in grave difficoltà (penultima, con 6 punti e appena 6 gol segnati in 13 partite). Dopo il flop con il Bologna, Juric - che torna in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica - ammette la mancanza di qualità: "Gli alti e bassi dipendono dalle capacità dei giocatori, che non sempre riescono ad andare al di là dei loro mezzi".